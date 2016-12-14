Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Asayiş
  •  » FETÖ kaymakamlara soruları mahrem hizmet evlerinde vermiş

FETÖ kaymakamlara soruları mahrem hizmet evlerinde vermiş

Tokat’ta kaymakamlara yönelik yürütülen soruşturmada, FETÖ’nün kaymakam adaylarına soruları mahrem hizmet evlerinde verdiği tespit edildi.


14 Aralık 2016 10:57

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesinin FETÖ/PDY'nin mülkiye yapılanmasıyla ilgili kaymakamlara yönelik soruşturmalarda önemli detaylar ortaya çıktı. Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) mülkiye örgütlenmesine yönelik soruşturmada ifadelerine başvurulan tanıklar, “mahrem hizmet evi” olarak adlandırılan A tipi memur evlerine kaymakamlık sorularının sınavdan bir gün önce imamlar tarafından getirildiğini itiraf etti. Kaymakamlara soruların Fetih Suresi okutularak, Kur'an-ı Kerim üzerine yemin ettikten sonra Fetullah Gülen'e dahi soru aldığını söylemeyecekleri üzerine yemin ettirilerek verildiği belirtildi.

Soruları iki saatliğine vermişler

FETÖ/PDY'nin mülkiye örgütlenmesine yönelik soruşturma kapsamında ifadelerine başvurulan tanıklar, örgütün iç yüzünü anlattı. Örgüt üyeleri tarafından 'mahrem hizmeti' olarak adlandırılan ‘A tipi memur evlerinde’ kaymakam adaylarına sınavdan bir gün önce soruların cevapları ile getirildiği ortaya çıktı. Cep telefonun kullanmasının yasak olduğu bu evlerde kaymakamlardan sorumlu imamların soru ve cevapları iki saatliğine verip, daha sonra bu evlerden ayrıldığı belirlendi. Sorumlu imamların soru ve cevapları kaymakam adaylarına, soruları aldıklarını Fetullah Gülen'e dahi söylemeyecekleri konusunda abdest alıp Kur'an-ı Kerim üzerine yemin ettirdikten sonra verdikleri öğrenildi. Yine bu evlerde kaymakam olan kişilere çok sayıda sınav sorularının bu yöntemle verildiği belirlendi.

Bazı soruları bilerek yanlış işaretletmişler

Kaymakam imamları tarafından getirilen soruların cevap anahtarları ile birlikte kendilerine getirildiğini ifade eden itirafçı, soruları bilseler dahi yanlış işaretlediklerini söyledi. ALES, KPSS, Maliye, Sayıştay, Danıştay, hakimlik soruları getirilen adayların kendilerine verilen cevap anahtarındaki gibi işaretleme yaptıkları öğrenildi. Kaymakamların sınavlarda soru çalındığının ortaya çıkmaması için bu yöntemin izlenildiği kaydedildi. 2010 KPSS’de ise verilen talimata uyulduğu ancak soruların tamamına yakınının doğru çıkması üzerine birçok kişinin deşifre olduğu kaydedildi.

Yakalanmamak için ByLock'u tablette kullanmışlar

100. ve 102. dönem kaymakamları imamı Y.A. verdiği ifadesinde, ByLock'un tabletine yüklü olduğunu ve bu programı Wi-Fi üzerinden çalıştırdığını söyledi. 102. dönem kaymakam adaylarından grup sorumlularına ByLock yüklü tablet verdiğini itiraf eden Y.A’nın, “Tablet verdiğim kişilerle buradan haberleşiyordum. Bunlara Fetullah Gülen'den gelen notları gönderiyordum. Buluşma yerlerini ve tarihlerini gönderiyordum" dediği öğrenildi.
Öte yandan Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 100. dönem kaymakamlara yönelik soruşturmanın tamamlandığı, 102'inci dönem kaymakam adaylarına yönelik soruşturmanın ise devam ettiği belirtildi. Soruşturma kapsamında aralarında görevde olan, ihraç edilen kaymakam ve kaymakam adaylarının bulunduğu toplam 29 kaymakam tutuklanırken, 11 kaymakam ise itirafçı olup adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

Nurhan İçmez
TOKAT


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 5°C

  • Ankara

    Ankara -1°C

  • İzmir

    İzmir 7°C

  • Bursa

    Bursa 3°C

  • Trabzon

    Trabzon 4°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç