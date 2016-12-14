Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesinin FETÖ/PDY'nin mülkiye yapılanmasıyla ilgili kaymakamlara yönelik soruşturmalarda önemli detaylar ortaya çıktı. Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) mülkiye örgütlenmesine yönelik soruşturmada ifadelerine başvurulan tanıklar, “mahrem hizmet evi” olarak adlandırılan A tipi memur evlerine kaymakamlık sorularının sınavdan bir gün önce imamlar tarafından getirildiğini itiraf etti. Kaymakamlara soruların Fetih Suresi okutularak, Kur'an-ı Kerim üzerine yemin ettikten sonra Fetullah Gülen'e dahi soru aldığını söylemeyecekleri üzerine yemin ettirilerek verildiği belirtildi.

Soruları iki saatliğine vermişler

FETÖ/PDY'nin mülkiye örgütlenmesine yönelik soruşturma kapsamında ifadelerine başvurulan tanıklar, örgütün iç yüzünü anlattı. Örgüt üyeleri tarafından 'mahrem hizmeti' olarak adlandırılan ‘A tipi memur evlerinde’ kaymakam adaylarına sınavdan bir gün önce soruların cevapları ile getirildiği ortaya çıktı. Cep telefonun kullanmasının yasak olduğu bu evlerde kaymakamlardan sorumlu imamların soru ve cevapları iki saatliğine verip, daha sonra bu evlerden ayrıldığı belirlendi. Sorumlu imamların soru ve cevapları kaymakam adaylarına, soruları aldıklarını Fetullah Gülen'e dahi söylemeyecekleri konusunda abdest alıp Kur'an-ı Kerim üzerine yemin ettirdikten sonra verdikleri öğrenildi. Yine bu evlerde kaymakam olan kişilere çok sayıda sınav sorularının bu yöntemle verildiği belirlendi.

Bazı soruları bilerek yanlış işaretletmişler

Kaymakam imamları tarafından getirilen soruların cevap anahtarları ile birlikte kendilerine getirildiğini ifade eden itirafçı, soruları bilseler dahi yanlış işaretlediklerini söyledi. ALES, KPSS, Maliye, Sayıştay, Danıştay, hakimlik soruları getirilen adayların kendilerine verilen cevap anahtarındaki gibi işaretleme yaptıkları öğrenildi. Kaymakamların sınavlarda soru çalındığının ortaya çıkmaması için bu yöntemin izlenildiği kaydedildi. 2010 KPSS’de ise verilen talimata uyulduğu ancak soruların tamamına yakınının doğru çıkması üzerine birçok kişinin deşifre olduğu kaydedildi.

Yakalanmamak için ByLock'u tablette kullanmışlar

100. ve 102. dönem kaymakamları imamı Y.A. verdiği ifadesinde, ByLock'un tabletine yüklü olduğunu ve bu programı Wi-Fi üzerinden çalıştırdığını söyledi. 102. dönem kaymakam adaylarından grup sorumlularına ByLock yüklü tablet verdiğini itiraf eden Y.A’nın, “Tablet verdiğim kişilerle buradan haberleşiyordum. Bunlara Fetullah Gülen'den gelen notları gönderiyordum. Buluşma yerlerini ve tarihlerini gönderiyordum" dediği öğrenildi.

Öte yandan Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 100. dönem kaymakamlara yönelik soruşturmanın tamamlandığı, 102'inci dönem kaymakam adaylarına yönelik soruşturmanın ise devam ettiği belirtildi. Soruşturma kapsamında aralarında görevde olan, ihraç edilen kaymakam ve kaymakam adaylarının bulunduğu toplam 29 kaymakam tutuklanırken, 11 kaymakam ise itirafçı olup adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Nurhan İçmez

TOKAT