Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2010 KPSS soruşturmasına ilişkin hazırlanan iddianamede karı-koca soruları sözde imamdan aldıklarını itiraf etti. Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçları Soruşturma Bürosu savcısı Yücel Erkman tarafından hazırlanan iddianamede dikkat çeken tespitler yer aldı. 3 bin 227 şüpheliden yüzde 61’nin soruların servis edilmesinde kilit rol oynayan Mehmet Hanefi Sözen’le irtibatlı olduğu bilirkişi raporlarında bildirildi. Örgütün eğitim imamlarıyla direk bağlantılı olan Sözen, Mart 2014’te başlayan operasyondan önce ABD’ye kaçmıştı. Tanık olarak ifade veren yüzbaşı Cemil Çetin ve eşi Dudu Çetin ile birlikte sohbet toplantıları düzenleyen Hakan Aytekin ve eşi Hüsne Yeter Aytekin soruları kendilerinden sorumlu olan imamın getirdiklerini itiraf etti.

“DEVLET GİBİ ATAMA YAPIYORLARDI”

Aytekin, Gülen cemaatiyle lise 3. sınıfta gittiği Kocatepe Dershanesi’nde tanıştığını, Kayseri’de üniversitede okurken cemaate ait Hunat yurdunda ve cemaat evlerinde kaldığını söyledi. Aytekin, eşinin kız yurdunda müdürlük yaptığını, cemaatin eğitimden sorumlu üst yönetimi tarafından Türkiye genelinde öğretmen açığı olan okul veya dershanelerin tespit edilerek kurum müdürleri tarafından devlet memurlarındaki atama sistemine benzer şekilde iller arası atamalar yapıldığını belirtti.

“HİMMET PARALARI İMAMA...”

Aytekin, Karabük’te gerçek adını bilmediği bir şahısla FETÖ’nün yönlendirmesi sonucu tanıştığını, bu şahsın “zaman zaman hafta sonu senin evine misafirler gelecek, onlarla sohbet et, ilgilen, zaman zaman ben de gelerek onlarla görüşeceğim, fakat sen bu şahısların ne iş yaptığını ve niçin geldiklerini sorma” dediğini anlattı. Bir süre sonra Karabük Jandarmada görevli üç subay ve eşlerinin evine gelip gitmeye başladığını, Batı Karadeniz Bölgesi askerleri ile ilgilenen sözde imam Önder K. geldiği zamanlarda bu kişileri evine çağırdığını anlatan Aytekin, subaylardan aldığı himmet paralarını Önder K’ya verdiğini kaydetti. 2009 Temmuz’da KPSS’den bir gün önce Önder K.’nın evine geldiğini, subay Cemil Çetin’in eşinin KPSS’ye gireceğini söyleyerek aramasını istediğini anlatan Aytekin, subayı aradığını ancak Adana’da olduğunu öğrendiğini, bunun üzerine Önder K’nın, yanında bulunan çantada 2009 KPSS sorularını vermeden götürdüğünü anlattı.

‘SEN DE GİR’ DİYE TALİMAT VERDİ

Bu olaydan sonra Önder K’nın, “eşin ve sen de 2010 KPSS’ye girin” dediğini kaydeden Aytekin, müracaat yaptıklarını, Önder K.’nın sınavdan 2-3 gün önce beraberindeki sınav sorularıyla yine geldiğini, jandarma subay Cemil Çetin’in de bulunduğunu söyledi. Önder K’nın soruları vereceğini söylediğini, bunun doğru olup olmadığını sorduklarında, “cemaatin kurumlara yerleşmesi gerekiyor, başkaları gireceğine cemaat olarak biz gireceğiz, kamuda bizim gibi insanlara ihtiyaç var” cevabını aldığını belirten Aytekin, Önder K’dan verdiği yemin metnini okuduktan sonra soruları birer flash bellek içinde aldığını kaydetti. Aytekin eşi ile birlikte sınava girdiklerini ve aldıkları soruların tamamının sınavda çıktığını söyledi.

“BYLOCK KULLANDIM”

Aytekin, ByLock programının kendi cep telefonunda olduğunu, fakat kimin ve ne zaman kurduğunu hatırlamadığını, Bilecik’te çalıştığı dönemde telefonunda bulunduğunu, biraz merak edip kullandığını, çalıştığı kurumlardaki öğretmenlerle mesaj yoluyla görüştüğünü, bu program üzerinden Gülen’in özel sohbet ve kısa notların gönderildiğini, bu programı 1 yıl kadar 2013-2014 arasında kullandığını ve sonra gizli bir program olduğunu anlayarak sildiğini söyledi.

Ebru Karatosun - Türkiye gazetesi