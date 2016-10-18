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FETÖ kurban etlerini Afyonkarahisar'daki sucuk fabrikasına sattı

Denizli’de, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) para aktardıkları ve kurban etlerinin Afyonkarahisar’daki sucuk fabrikasına sattıkları ileri sürülen şirket yöneticisi 16 kişi adliyeye sevk edildi.

FETÖ kurban etlerini Afyonkarahisardaki sucuk fabrikasına sattı

18 Ekim 2016 15:56

Denizli’de, FETÖ/PDY tarafından kurulduğu belirlenen yemek şirketi, vatandaşlardan aldığı kurbanları Afyonkarahisar’daki sucuk fabrikasına sattığı, ayrıca şirketin kendi çalışanlarından her ay düzenli para aldıkları ortaya çıktı. Kurban etleri satıldığı belli olmasın diye de belli aralıklarla et alıp satımı gerçekleştirdiği ortaya çıktı. İki firmanın büyük ihaleleri alabilmeleri için de kendi aralarında sahte fatura düzenledikleri ve para girdi çıktısı yaptıkları belirlendi. Şirketlerin 160 çalışanı olduğu, bu çalışanların asgari ücretle çalıştırıldığı ve her ay işçilerden düzenli olarak 200 lira aldıkları belirtildi. Paraları toplamada görevli bir şoförün olduğu ve her ay başında bankamatiklerin başında işçilerden para topladığı belirtildi.

"Beddualar tutsun diye kurban kesildi"
FETÖ tarafından kurulan ve yöneticilerinin 3 yılda bir ‘cemaat’ tarafından değiştirilen şirket yöneticilerinin 17-25 Aralık’tan sonra örgüt lideri Fethullah Gülen’e bir şey olmasın diye kurban kesildiği ve o sırada “Hoca Efendiye bir şey olmasın” “Beddualar Yerini bulsun” “Hizmet Hareketi eski günlerine geri dönsün” diye dua edildiği ileri sürüldü.

"11 kişide ByLock bulundu"
Mahkemeye sevk edilen 16 kişiden 11’inde örgütün kendi aralarında iletişim sağladığı ‘ByLock’ programının olduğu belirlendi. Şirket yöneticilerinden birinin kamu hastaneleri birliğinde memur olarak çalıştığı belirlendi. Aralarında yemek firması Çağlayan Şirketin yöneticileri A.K. (43), K.T. (55), Çankallar Şirketin yöneticileri, G.Ç.(65), N.Ç. (40), çalışanları A.Ö.(33), İ.A. (37)., H.K.(49), Ü.A.(45), M.B.(42), O.T.(44), M.K.(62), İ.Ç.(28), R.K.(24), Y.D.(38), T.D.(29), İ.K.(29), bulunduğu 16 şüpheliden 15’i tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.
 

Etiketler: Fethullahçı terör örgütü, FETÖ/PDY operasyonu


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