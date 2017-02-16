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FETÖ lideri Gülen’in dişçisinin yargılanmasına başlandı

FETÖ lideri Fetullah Gülen’in diş doktoru olduğu iddia edilen ve “silahlı terör örgütü üyeliği” suçundan yargılanan tutuklu sanık Ali İlker Baştan ifadesinde, “Gülen'le hiçbir zaman bir araya gelmedik ve kendisini tanımıyorum” dedi.

FETÖ lideri Gülenin dişçisinin yargılanmasına başlandı

16 Şubat 2017 17:31

FETÖ lideri Fetullah Gülen’in diş doktoru olduğu iddia edilen Ali İlker Baştan ile eşi Esma Kuriş Baştan’ın “silahlı terör örgütü üyeliği” suçundan yargılanmasına başlandı.

İstanbul 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık Ali İlker Baştan ceza evinden getirilirken, kliniğin ortağı olan eşi tutuksuz sanık Esma Kuriş Baştan ve avukatları da salonda hazır bulundu.
Duruşmada eşiyle birlikte diş hekimi olduğunu belirten ve suçlamaları reddeden sanık Ali İlker Baştan, ifadesinde “Eşimle 2005 yılında ABD'ye taşınarak orada master yaptık. 2008 yılına kadar burada kaldık. Çocuklar doğduktan sonra maddi sıkıntı çektiğimiz için Türkiye'ye dönüş yaptık. Söz konusu süre içinde 5 kez kongre ve Green Cart başvuruları için ABD'ye gidip geldim” dedi.

Hayatının akademik çalışmalar ve muayenehanesine gelen insanları iyileştirmekle geçtiğini dile getiren Baştan, “Binlerce insanın tedavisiyle uğraştım. Hakkımdaki terör ithamı, hiçbir şeyimle bağdaşmamaktadır" diye konuştu. İddianamede, FETÖ lideri Fetullah Gülen ile çekilmiş bir fotoğrafın olduğu hatırlatılan sanık Baştan, söz konusu fotoğrafın bir gazetenin fotomontajı olduğunu ve yapılacak incelemeyle bunun ortaya çıkacağını öne sürdü. Gülen'le hiçbir zaman bir araya gelmediklerini ve kendisini tanımadığını ileri süren Baştan, hastalarıyla hekimlik ahlakı nedeniyle fotoğraf çektirmediğini söyledi.

Sanık Baştan, firari eski savcı Zekeriya Öz ve Celal Kara ile basketbolcu Enes Kanter’in kliniğin terasındaki fotoğrafına ilişkin olarak ise, Zekeriya Öz'ünkızının kendisinin hastası olduğunu, bu kişilerin fotoğraf çektirdiklerini görmediklerini kaydetti.

“Bana gelen hastaların suçlu olup olmadığına bakmam”

Zekeriya Öz ile yalnızca hasta-hekim diyaloğunun bulunduğunu belirten Baştan, “Bana gelen hastaların suçlu olup olmadığına bakmam. O dönemde de Zekeriya Öz cumhuriyet savcısıydı” ifadelerini kullandı. Diğer sanık Esma Kuriş Baştan da suçlamaları reddederek beraatini talep etti. Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, Ali İlker Baştan’ın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı Nisan aynı erteledi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, Ali İlker Baştan’ın, Çengelköy’de bulunan özel bir kliniğin sahibi olduğu, eşi ve aynı zamanda ortağı olan Esma Kuriş Baştan’ın da burada doktor olarak çalıştığı anlatılıyor. İddianamede, kliniğin örgüt lehine faaliyetlerde bulunmak için kullanıldığı ve Ali İlker Baştan’ın FETÖ lideri Fetullah Gülen’in diş doktoru olarak sık sık Amerika’ya gittiği öne sürülüyor. Her iki sanığın da “silahlı terör örgütü üyeliği” suçundan 7 yıl 6’şar aydan 15’er yıla kadar hapsi talep ediliyor. Soruşturma aşamasında her iki sanık tutuklanırken, mahkeme iddianameyi kabul kararında sanık Esma Kuriş Baştan’ın tutuksuz yargılanmak üzere tahliyesine karar vermişti.

Etiketler: FETÖ lideri, gülen, yargılanma


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