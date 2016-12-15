Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesinin FETÖ/PDY'nin 'mülkiye yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturmada, 100'üncü ve 102'inci kaymakam ve kaymakam adayları imamı Yunus kod adlı Y.A.'nın ifadelerinde önemli bilgilere ulaşıldı. İtirafçı olan Y.A., ifadesinde Fetullah Gülen'in ByLock’tan kaymakam çocuklarına verilecek isimleri gönderdiğini ifade ederek, "Kaymakamlar, bu isimleri çocuklarına veriyorlardı. Ayrıca Fetullah Gülen dikkat çekmemesi için kaymakam çocuklarına 'Fetullah' ismini yasakladı. Bu isim yerine daha çok çağdaş ve güncel isimlerin konulmasını isterdi" dediği öğrenildi.

ByLock’tan yakalandı, Türkiye imamı çıktı

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY'ye yönelik yürüttüğü soruşturmada 15 Temmuz darbe girişiminden bir süre sonra Samsun'da tutuklanan din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni 39 yaşındaki Dursun Koç'un örgütün infaz koruma memurlarının 'Türkiye imamı' olduğu kaydedildi.

Öte yandan "A tipi memurlar" olarak adlandırılan kesime yönelik Tokat merkezli olarak yürütülen soruşturma kapsamında bugüne kadar aralarında görevde olan, ihraç edilen kaymakam ve kaymakam adaylarının bulunduğu toplam 33 kaymakam ve kaymakam adayı tutuklandı, 11'i ise itirafçı olup adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.