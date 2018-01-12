Diğer
Kategoriler

FETÖ liderinden Ergenekon şüphelileri için şok talimat

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü tarafından gözaltına alınan bir üsteğmenin ifadesi, polis ekiplerini bile şaşkına çevirdi. FETÖ yöneticilerinin Ergenekon şüphelileri için, “Ramazan ayında operasyon yapmayalım” teklifine teröristbaşı Fethullah Gülen’in, “Onlar zaten oruç tutmuyor. Operasyonlara devam” dediği ileri sürüldü.

FETÖ liderinden Ergenekon şüphelileri için şok talimat

12 Ocak 2018 10:09

FETÖ ile mücadelesini sürdüren Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin gözaltına aldığı üsteğmen N.A.’nın ifadeleri, polis ekiplerini bile şaşırttı. İtirafçı olarak denetimli serbestlikten yararlanan ve serbest bırakılan üsteğmen, FETÖ’nün bilinmeyen sırlarını emniyette anlattı.

FETÖ üssüne gitmek için 100 dolar himmet

Ergenekon operasyonlarının sürdüğü 2011 yılında ABD’ye teröristbaşı Fethullah Gülen’i ziyarete gittiğini anlatan N.A., “Mahrem abi benden bu ziyaret için 100 dolar himmet aldı. ABD’de bulunan FETÖ üssüne gitti ğimizde iki kişinin arasında geçen konuşmaya şahit oldum. Ramazan ayında Ergenekon operasyonlarının durması için teröristbaşı Fethullah Gülen’e teklifte bulunmuşlar. O ise, “Onlar zaten oruç tutmuyor. Operasyonlara devam edin” talimatı vermiş. Bunu aralarında konuşurken duydum” ifadelerini kullandı.

Hükümetin seçimi kaybetmesi için dua dağıtmış

17-25 Aralık’ta gerçekleştirilen kumpas operasyonlarından sonra teröristbaşı Fethullah Gülen’in hükümetin seçimi kaybetmesi için dua dağıttığını anlatan N.A., “AK Parti seçimi kazanınca teröristbaşı Fethullah Gülen, ‘Cemaat içindeki iki yüzlüler yüzünden bu dua kabul olmadı. Onlar gidince, dualar kabul olacak’ dedi. Bu duanın gerçek olacağını zannediyorlardı” ifadelerini kullandı.

“Abdest alma, namaz kılma, kalabalıkta alkol al”

FETÖ soruşturmaları kapsamında yine Kocaeli Emniyet Müdürlüğü tarafından gözaltına alınan ve itirafçı olarak serbest bırakılan astsubay B.A.’nın ifadeleri de, örgütün kirli yüzünü bir daha gün yüzüne çıkardı. Adeta İslam dini ile alay eden FETÖ’nün, akıl almaz talimatlarını anlatan B.A., “Mahrem abi deşifre olmamamız için bize, ‘Kalabalık ortamlarda alkol alın, herkes görsün. Namazı gözünüzle kılın. Abdest almayın’ dedi. Bende bir keresinde kalabalık ortamda, mahrem abiye bilgi vererek alkol aldım” şeklinde konuştu.

Refik Fidan

Etiketler: Ergenekon şüphelileri

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 11°C

  • Ankara

    Ankara 7°C

  • İzmir

    İzmir 14°C

  • Bursa

    Bursa 9°C

  • Trabzon

    Trabzon 14°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç