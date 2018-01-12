FETÖ liderinden Ergenekon şüphelileri için şok talimat

FETÖ ile mücadelesini sürdüren Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin gözaltına aldığı üsteğmen N.A.’nın ifadeleri, polis ekiplerini bile şaşırttı. İtirafçı olarak denetimli serbestlikten yararlanan ve serbest bırakılan üsteğmen, FETÖ’nün bilinmeyen sırlarını emniyette anlattı.

FETÖ üssüne gitmek için 100 dolar himmet

Ergenekon operasyonlarının sürdüğü 2011 yılında ABD’ye teröristbaşı Fethullah Gülen’i ziyarete gittiğini anlatan N.A., “Mahrem abi benden bu ziyaret için 100 dolar himmet aldı. ABD’de bulunan FETÖ üssüne gitti ğimizde iki kişinin arasında geçen konuşmaya şahit oldum. Ramazan ayında Ergenekon operasyonlarının durması için teröristbaşı Fethullah Gülen’e teklifte bulunmuşlar. O ise, “Onlar zaten oruç tutmuyor. Operasyonlara devam edin” talimatı vermiş. Bunu aralarında konuşurken duydum” ifadelerini kullandı.

Hükümetin seçimi kaybetmesi için dua dağıtmış

17-25 Aralık’ta gerçekleştirilen kumpas operasyonlarından sonra teröristbaşı Fethullah Gülen’in hükümetin seçimi kaybetmesi için dua dağıttığını anlatan N.A., “AK Parti seçimi kazanınca teröristbaşı Fethullah Gülen, ‘Cemaat içindeki iki yüzlüler yüzünden bu dua kabul olmadı. Onlar gidince, dualar kabul olacak’ dedi. Bu duanın gerçek olacağını zannediyorlardı” ifadelerini kullandı.

“Abdest alma, namaz kılma, kalabalıkta alkol al”

FETÖ soruşturmaları kapsamında yine Kocaeli Emniyet Müdürlüğü tarafından gözaltına alınan ve itirafçı olarak serbest bırakılan astsubay B.A.’nın ifadeleri de, örgütün kirli yüzünü bir daha gün yüzüne çıkardı. Adeta İslam dini ile alay eden FETÖ’nün, akıl almaz talimatlarını anlatan B.A., “Mahrem abi deşifre olmamamız için bize, ‘Kalabalık ortamlarda alkol alın, herkes görsün. Namazı gözünüzle kılın. Abdest almayın’ dedi. Bende bir keresinde kalabalık ortamda, mahrem abiye bilgi vererek alkol aldım” şeklinde konuştu.

Refik Fidan