Turhal Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik devam eden soruşturma kapsamında Refia Hanımlar Derneği'ne operasyon düzenlendi. Öğrenciler yararına düzenlenen kermes gelirlerinin FETÖ/PDY örgütüne aktarıldığı iddiası ile düzenlenen operasyonda 13 kadın gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Turhal Adliyesi’ne sevk edildi. Aralarında örgütün “ablaları”nın da olduğu ileri sürülen şüphelilerin savcının soruşturmanın ardından hakim karşısına çıkması bekleniyor.

Operasyon kapsamında 2 şüphelinin ise arandığı bildirildi.



Nurhan İçmez