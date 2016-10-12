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FETÖ liderinin annesinin adını taşıyan derneğe operasyon: 13 gözaltı

Tokat’ın Turhal ilçesinde FETÖ lideri Fetullah Gülen’in annesinin ismini taşıyan 'Refia Hanımlar Derneği'ne düzenlenen operasyonda 13 kadın gözaltına alındı.

FETÖ liderinin annesinin adını taşıyan derneğe operasyon: 13 gözaltı

12 Ekim 2016 13:48

Turhal Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik devam eden soruşturma kapsamında Refia Hanımlar Derneği'ne operasyon düzenlendi. Öğrenciler yararına düzenlenen kermes gelirlerinin FETÖ/PDY örgütüne aktarıldığı iddiası ile düzenlenen operasyonda 13 kadın gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Turhal Adliyesi’ne sevk edildi. Aralarında örgütün “ablaları”nın da olduğu ileri sürülen şüphelilerin savcının soruşturmanın ardından hakim karşısına çıkması bekleniyor. 

Operasyon kapsamında 2 şüphelinin ise arandığı bildirildi.
 

Nurhan İçmez

Etiketler: annesinin ismini taşıyan 'Refia Hanımlar Derneği, FETÖ lideri Fetullah Gülen’, gözaltı, Tokat, Turhal


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