FETÖ mağdurlarına sicil temizliği

Hükûmet, asılsız ihbarlar veya sadece akrabalık ilişkisi nedeniyle savcılıklar tarafından haklarında FETÖ’den işlem yapılan ancak, bir suç unsuru bulunmadığı için kovuşturmaya gerek olmadığı kararı verilen kişiler veya şirketlerle ilgili bir ‘sicil temizliğine’ gidecek.

Hükûmet kaynaklarından edinilen bilgilere göre, OHAL uygulamalarından bazılarının esnetilmesi kararı kapsamında, kamu çalışanları gibi belediye başkanlarının da yurtdışına çıkışlarında gerekli olan izin şartı kaldırılacak. Aynı şekilde işadamlarının yurtdışı çıkışlarında OHAL sebebiyle yaşanan zorlukların giderilmesi de gündeme gelirken, hükûmet asılsız ihbarlar nedeniyle kişilerin veya şirketlerin devletle olan ilişkilerinde yaşanan zorlukları da masaya yatırdı.

Hiçbir somut veriye dayanmayan asılsız ihbarlar nedeniyle mağdur olmuş kişilerin devletin ‘FETÖ havuzu’ kayıtlarından düşürülmesi kararı alındığını dile getiren hükûmet kaynakları, yapılan çalışma ile ilgili şu bilgiyi verdi:

“Özellikle kendileri ile ilgili bir somut veri olmamasına rağmen, akrabaları FETÖ’den soruşturma geçirenlerle ilgili de zaman zaman sıkıntı yaşanıyor. Ayrıca bazen asılsız ve soyut ihbarlar yapılıyor. Ama savcılıklar gelen bu ihbarlarla ilgili mecburen işlem yapıyorlar. Bir sonraki aşamada, kovuşturmaya yer olmadığı belirtilse bile; bu kayıt devletin sisteminde yer alıyor. Bu kişilerin veya şirketlerin devletle olan ilişkilerinde, MİT ve Emniyet’ten gelen raporlar dikkate alındığı için, suçsuz da olsalar sürekli ‘haklarında FETÖ ihbarı olduğu ve savcılıklarca işlem yapıldığı’ bilgisi geliyor. Çünkü güvenlik birimleri de, hassas davranıp bu kayıtlara bakıyor. MİT ve Emniyet de bu konuda uyarıldı. Bu şekilde işlem görmüş ama kovuşturmaya gerek duyulmamış kişiler veya şirketlerle ilgili bir rapor tutulmayacak. Bu konudaki kayıtlar da sistemden temizlenecek. Sadece terör örgütleri ile bağı olanlarla ilgili istihbarat raporları dikkate alınacak. Bir anlamda sicil temizliği söz konusu olacak.”

Kaynaklar, daha önce KHK ile çıkarılan ‘lekelenmeme hakkı’ düzenlemesi ile soyut ve dayanaksız ya da konusu suç oluşturmayan şikâyetler için artık doğrudan soruşturma yapılmasının söz konusu olmayacağını da hatırlatırken, hükûmetin yapacağı ‘FETÖ havuzundaki sicil temizliğinin’ bu ilke doğrultusunda gerçekleşeceği öğrenildi. Öte yandan, OHAL kapsamında çıkarılan KHK’lerde bundan sonra sadece terörle mücadeleyi ilgilendiren düzenlemelere yer verilmesi kararlaştırıldı.

Yücel KAYAOĞLU - Türkiye gazetesi