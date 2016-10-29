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FETÖ mağduru polisler lokma dağıttı

Polis teşkilatındaki Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından yapılan baskılarla meslekten atılan veya zorla emekli edilen polisler, İstanbul Gayrettepe’de bulunan Asayiş Şube Müdürlüğü önünde lokma dağıttı.

FETÖ mağduru polisler lokma dağıttı

29 Ekim 2016 15:40
FETÖ mağduru polisler lokma dağıttı - Tıkla İzle

Devlet içinde yapılanan ve 15 Temmuz darbe girişimiyle varlığı tamamen ortaya çıkan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından çeşitli bahanelerle emniyet teşkilatından ihraç edilen veya zorla emekliye sevk edilen emniyet müdürleri ile polisler, Gayrettepe’de bulunan İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü önünde ‘şükür lokması’ dağıttı. Yapılan lokmalardan yiyen FETÖ mağduru polisler, görevi başındaki meslektaşlarına da lokma ikram etti. Mağdur polisler, şube binasından içeri girerek meslektaşlarına ikram ettikleri lokmalardan, yoldan geçen vatandaşlara da ikram etti.
FETÖ mensuplarınca zorla emekliye sevk edildiğini aktaran Birol Bıdık adlı polis, “Bugün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı. Bizim de aynı zamanda bayramımız bugün. Bugün emniyet teşkilatı içinde Fetullahçı Terör Örgütü mensuplarının birçoğunun temizlenip, tutuklanarak cezaevine konulmasından dolayı emniyet teşkilatının fabrika ayarlarına dönmesinden dolayı da mutluluk duyuyoruz. Bugün de burada toplandık. Aynı zamanda Fetullahçı Terör Örgütü mensuplarının birçok arkadaşımıza yaptıkları zulüm, mobbing, baskı, yani terör her çeşidini bu arkadaşlarımızın üzerinde uygulamalarından dolayı mesleklerinden kopan, atılan, ihraç edilen zorla emekliye sevk edilen birçok insanın uğradığı zulüm vardır. 17-25 Aralık ve 15 Temmuz’dan sonra kamuoyunda ‘Fetullah mağduru’ birçok kelime zikredilmektedir. Fetullah mağduru diye bir şey yok. Fethullah Terör Örgütü mensuplarının ve ele başısının mağdur ettiği şahıslar vardır. Bu insanlar bugün buradadır” dedi.
Kendilerine baskı yaparak meslekten ihraç edilmelerine sebep olanların cezaevinde olduğunu anlatan mağdur polis, “Bu insanlara zulüm eden alçaklar da cezaevindedir. Bu insanlara zulüm edenler cezaevine olduğu için arkadaşlarımızın birçoğu meslekten ihraç edildiği zaman Oktay Bulduk diye bir emniyet müdürü vardı. Şimdi cezaevine kulakları çınlasın. Arkadaşlarımız meslekten ihraç edildiği zaman şubeye baklava gönderdi insanların ağzı tatlansın diye. Şimdi o cezaevinde biz de burada lokma dağıtıyoruz insanların ağzı tatlansın diye. Fethullah Terör Örgütü mensupları cezaevinde çürüsün diye. Huzurla mutluluk içindeyiz. Sicilleri bozulanlar, sürgün edilenler akıl hastanelerine gönderilenler Fetullah mağdurları bunlardır. 15 Temmuz’dan sonra ben Fetullah mağduruyum diye ortaya çıkanların hepsi Fetullah Terör Örgütü mensubudur” diye konuştu.
Emniyet teşkilatı içinde intihar eden polislerle ilgili de konuşan ve bu intihar eden emniyet mensuplarının arkasında da bu örgütün olduğunu iddia eden Birol Bıdık, “Senelik intihar sayımız 56-60 kişi arasındaydı. İntihar eden şahısların genelde polis arkadaşların intihar ettikten sonra genelde yapılan açıklama ailevi sorunu vardı. Ekonomik sorunu vardı. Hanımıyla geçinemiyordu. Kredi kartı borcu vardı. Bunlar hep uydurma kılıf. Bu arkadaşlarımızı intihar konumuna getiren emniyet içindeki Fetullah Terör Örgütü mensuplarının yapmış olduğu mobbing baskı yıldırma ve caydırma hareketleriydi. Bu arkadaşlarımız sürgün edildi. Bu adamların içindeki meslek aşkı çökertildi. Bu insanlar Fethullah Terör Örgütü mensuplarınca intihara sürüklendirildi. Fetullah Terör Örgütü mensubu amirlerin intiharda büyük payı vardır. Hepsi katildir” açıklamasında bulundu.

Mustafa Bakırhan - Sadık Kahraman 

 


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