FETÖ Medya yapılanması davasına devam ediliyor

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) medya yapılanmasına ilişkin ''örgüt üyeliği'' ve ''darbeye teşebbüs'' suçlarından haklarında dava açılan 20'si tutuklu 29 sanığın yargılanmasına devam edildi. İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, 20 tutuklu, 4 tutuksuz sanık ile avukatları hazır bulundu.

Yoklama işleminin yapılmasının ardından mahkeme başkanı dijital malzemelerdeki verilere ilişkin raporun dava dosyasına ulaştığını aktardı. Mahkeme heyeti daha sonra sanıklara rapora karşın beyanlarını aldı.

Söz alan tutuklu sanık Hanım Büşra Edal, “Ben size evimde içki kadehiyle, mini etekle gezen, cemaati hiç tanımıyorum demedim. Sonuçta bir cemaat olgusu vardı. 10-15 yılım cemaatte geçti. Cemaat gazetesinde bazı jargonlar kullanılır. Kimseye ‘abla’, ‘abi’ demezdim. Sadece haber müdürüm Fatih Uğur bana ‘abla’ derdi. Onun jargonu öyleydi. İşimi yaptım, gazetecilik yaptım. Zaman gazetesi abonelerinin bir derneğinin davetlisi olarak bir konuşma yaptım. O güne kadar dini sohbetlere gitmemiştim” dedi.

“Fetullah Gülen ile tanışmak için Pensilvanya’ya gitmek istedim”

Newyork’a tatil için gideceği dönemde Fetullah Gülen ile tanışmak için Pensilvanya’ya da gitmek istediğini bunun için ilk önce Zaman gazetesinin din sayfasını hazırlayan yöneticiyle görüştüğünü kaydeden Erdal, “En son Ekrem Dumanlı'ya sordum. 'Ben NewYork'a gidiyorum, bir de Pensilvanya'yı görmek istiyorum, merak ediyorum' dedim. O da 'Ali Akkuş'la (tutuksuz sanık) konuş, sana yardımcı olsun' dedi. Sonra New York'a gitmek için havalimanında kuyrukta beklerken sırada Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı'ndan Müşerref Hanımı gördüm, ona da söyledim, gruplarına dahil oldum. Pensilvanya’ya gittim. 3 gün kaldım. Orada cemaat olarak namaz kıldık. Orada kaldığım son akşam beni Gülen'le tanıştırdılar. Gazeteci olduğumu söylediğimde Fetullah Gülen, bana kendisine bir sorum olup olmadığını sordu. Ben de 'evet var' dedim. O dönem Ergenekon, Balyoz davalarını takip ediyordum. Ona 'Bu davaların arkasında sizin olduğunuzu söylüyorlar, keser döner sap döner intikam alınacak diyorlar. Bu işin arkasında siz var mısınız?' diye sordum. O da 'işin arkasında değiliz, demokrasi var, bir daha darbe dönemleri gelmez' diye cevap verdi" diye konuştu.

Gülen ile Pensilvanya’daki görüşmesinin hep karşısına çıktığını belirten Erdal, “Hep Pensilvanya, Pensilvanya bu kadar sorun olacağını bilseydim, Pensilvanya’nın haritadan silinmesini isterdim. Zamanında Cemaat gömleği giymedim, bu mahkemede de FETÖ gömleği giymem” ifadelerini kullandı.

Duruşmaya daha sonra öğlen arası verildi.

Mehmet Yusuf Melikoğlu