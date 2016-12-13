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FETÖ mensubu 7 kişi tutuklandı

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik yapılan operasyon kapsamında adliyeye sevk edilen 14 kişiden 7'si tutuklandı.

FETÖ mensubu 7 kişi tutuklandı

13 Aralık 2016 13:13

Yaklaşık 3 hafta önce Adıyaman merkezli Ankara, Balıkesir, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Malatya, Mardin, Mersin, Siirt, Şanlıurfa ve Yozgat illerinde operasyon yapılmıştı. Operasyonda 5 muvazzaf asker, 6 askeri öğrenci, 2 iş adamı olmak üzere 31 kişi gözaltına alınmış ve bu şahıslardan 17’si daha önce adliyeye sevk edilmişti. 17 kişiden 4’ü mahkeme tarafından tutuklanmıştı.
Polis ekipleri tarafından sorgulamaları tamamlanan diğer 14 şahıs adliyeye sevk edildi. Şahıslardan F.K., H.Ç., O.K., M.A., M.K., O.D., N.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 7 kişi ise denetimli serbestlik kapsamında salıverildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürdürülüyor. 

Ahmet Arslantaş

Etiketler: FETÖ mensubu


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