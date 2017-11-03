FETÖ mensubu 79 kişinin yargılanması sürdü

Sayının fazlalığı nedeniyle 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Adalet Sarayı'nın konferans salonunda görülen davanın üçüncü duruşmasında, 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan yargılanan tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları hazır bulunurken, tutuklu sanıklardan Y.Ö., raporlu olduğu gerekçesiyle mahkemeye katılmadı. Mahkeme heyeti ByLock raporlarını okurken savunmasını yapan sanıklar ise, suçlamaları kabul etmedi. Sanıklar, haklarında beraat kararı verilmesini istedi. Mahkeme heyeti ise, tutuklu ve tutuksuz sanıkların mevcut hallerinin devamına karar verirken duruşma 13 Aralık'a ertelendi.