Manisa Valiliği 15 Temmuz darbe girişiminin ardından haklarında idari ve adli işlem yapılan kamu personeli sayısını açıkladı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, KHK ve HSYK kararlarıyla Manisa’da 1446 kamu personeli memuriyetten ihraç edilirken, 81 ayrı kamu kurum ve kuruluşundan 983

kamu personeli de açığa alındı. 367 kamu personeli tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Manisa’da 50 memurun da gözaltındaki sorgusunun devam ettiği açıklandı. Mahkemeye çıkarılan 221 kamu personelinin adli kontrol şartıyla, 54’ünün de serbest kaldığı öğrenildi.

Açıklamada ayrıca 38 sözleşmeli personelin sözleşmelerinin feshedildiği ve açığa alınan 42 kamu personelinin ise görevlerine iade edildiği kaydedilirken 83 kamu personelinin ise idari soruşturmasının devam ettiği bildirildi.

En çok tutuklama milli eğitimde

Manisa’da FETÖ Operasyonları kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğünden 124, il Emniyet Müdürlüğünden 103, Manisa Celal Bayar Üniversitesinden 29, Manisa Adliyesinden 25, İl Sağlık Müdürlüğünden 11, Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığından 9, Alaşehir Adliyesinden 8, Jandarmadan 7, Salihli Adliyesinden 7, Alaşehir Ağır Ceza Mahkemesinden 5,Manisa Valiliğinden 4, Müftülükten 4, Soma Cumhuriyet Başsavcılığından 3, Akhisar Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan 3, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünden 3, Turgutlu Ağır Ceza Mahkemesinden 3, Garnizon Komutanlığından 2, Büyükşehir Belediyesinden 2, Akhisar Denetimli Serbestlik Müdürlüğünden 2, Manisa Ağır Ceza mahkemesi, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğü, Orman İşletme Müdürlüğü, Soma Ege Linyitleri, SGK, Kırkağaç Kaymakamlığı, Vergi Dairesi, PTT, Yunusemre İlçe Seçim Kurulu, TİKA Soma, Turgutlu Adliyesi ve Gördes Kaymakamlığından da birer kişi olmak üzere toplam 367 kamu personeli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sadık Cangel