Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından FETÖ/PDY’nin öğretmenlerine yönelik 31 Ocak günü Adana, İstanbul, İzmir, Konya, Nevşehir, Kayseri, Gaziantep, Hatay, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta eş zamanlı olarak şafak vakti operasyon düzelendi.

Operasyonda 20 öğretmen gözaltına alındı. Gözaltına alınan öğretmenlerden 1'i ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılırken, 19'u bugün adliyeye sevk edildi. Savcının, ifadelerini aldıktan sonra tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk ettiği zanlılardan 11'i tutuklanırken, 8'i adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Fatih Keçe