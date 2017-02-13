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FETÖ operasyonunda 11 öğretmen tutuklandı

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan öğretmenlerden 11'i tutuklandı.

FETÖ operasyonunda 11 öğretmen tutuklandı

13 Şubat 2017 18:51

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından FETÖ/PDY’nin öğretmenlerine yönelik 31 Ocak günü Adana, İstanbul, İzmir, Konya, Nevşehir, Kayseri, Gaziantep, Hatay, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta eş zamanlı olarak şafak vakti operasyon düzelendi.

Operasyonda 20 öğretmen gözaltına alındı. Gözaltına alınan öğretmenlerden 1'i ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılırken, 19'u bugün adliyeye sevk edildi. Savcının, ifadelerini aldıktan sonra tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk ettiği zanlılardan 11'i tutuklanırken, 8'i adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. 

Fatih Keçe

Etiketler: 11 öğretmen tutuklandı, fetö operasyonu


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