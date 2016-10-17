Antalya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) emniyet yapılanmasına yönelik Antalya il merkezi, Elmalı, Alanya, Korkuteli, Akseki ilçeleri ile Bingöl, Samsun, Konya ilerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda çeşitli rütbelerdeki eski ve yeni emniyet mensubu 18 şüpheli gözaltına alınırken şüphelilerin evlerinde ve kaldıkları yerlerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital veri depolama cihazı, usb, akıllı GSM telefonları, bilgisayarlar, örgütün finans kaynağı olan Bank Asya’ya ait dekontlar, Zaman gazetesi, pasaportlar ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin Fetullahçı Terör Örgütünün talimatıyla istihbarat birimlerine yerleştirilen eski istihbaratçılar olduğu, terör örgütünün emniyet içerisinde usulsüz dinleme faaliyetlerinde yer aldıkları, haklarında davaların devam ettiği ve örgüt içi haberleşme ve gizlilik faaliyetlerinde kullanılan Bylock programını kullandıkları iddia edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler ardından adliyeye sevk edildi. Şahıslardan 14'ü tutuklanırken, 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Alparslan Çınar - Ertuğrul Gün