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FETÖ operasyonunda 30 öğretmen tutuklandı

Antalya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) kapsamında görevden uzaklaştırılan ve gözaltına alınan 8'i kadın, 39 öğretmen'den 30'u tutuklandı. 9 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

FETÖ operasyonunda 30 öğretmen tutuklandı

21 Ekim 2016 11:26

Antalya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda gözaltına alınan 8'i kadın 39 öğretmen 8 gün süren sorgulamanın ardından ardından dün sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Cumhuriyet Başsavcılığında sorguları tamamlanan ve tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 30'u tutuklanarak cezaevine gönderildi. 9 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 39 öğretmenin örgütün iletişim uygulaması olan ByLock programı kullandıkları belirlenmişti. 

Adem Akalan

Etiketler: Antalya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet, öğretmen


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