Antalya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda gözaltına alınan 8'i kadın 39 öğretmen 8 gün süren sorgulamanın ardından ardından dün sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Cumhuriyet Başsavcılığında sorguları tamamlanan ve tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 30'u tutuklanarak cezaevine gönderildi. 9 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 39 öğretmenin örgütün iletişim uygulaması olan ByLock programı kullandıkları belirlenmişti.

Adem Akalan