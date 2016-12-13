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FETÖ operasyonunda 4 kaymakam adayı tutuklandı

Tokat'ta, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) mülkiye yapılanmasına ilişkin 102. dönem kaymakam adaylarına yönelik soruşturmada, 4 kaymakam adayı tutuklandı.

FETÖ operasyonunda 4 kaymakam adayı tutuklandı

13 Aralık 2016 21:31

Edinilen bilgiye göre, Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ'nün mülkiye yapılanmasına ilişkin 102. dönem kaymakamlarına yönelik soruşturma kapsamında Tokat’a davet edilen 9 kaymakam adayından 4’ü ifade işlemlerinin ardından adli makamlara çıkarıldı. Sevk edildikleri mahkemece tutuklanan 4 kaymakam adayı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından Çamlıbel T Tipi Cezaevi'ne konuldu. 5 kaymakam adayının ise ifade işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 100 ve 101. dönem kaymakamlarına yönelik soruşturma kapsamında ifadeye çağrılan kaymakamlardan 27’si tutuklanmıştı. 

Nurhan İçmez
 

Etiketler: fetö, kaymakam


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