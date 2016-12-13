Edinilen bilgiye göre, Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ'nün mülkiye yapılanmasına ilişkin 102. dönem kaymakamlarına yönelik soruşturma kapsamında Tokat’a davet edilen 9 kaymakam adayından 4’ü ifade işlemlerinin ardından adli makamlara çıkarıldı. Sevk edildikleri mahkemece tutuklanan 4 kaymakam adayı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından Çamlıbel T Tipi Cezaevi'ne konuldu. 5 kaymakam adayının ise ifade işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 100 ve 101. dönem kaymakamlarına yönelik soruşturma kapsamında ifadeye çağrılan kaymakamlardan 27’si tutuklanmıştı.

Nurhan İçmez

