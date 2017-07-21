FETÖ operasyonunda 5’i kadın 11 kişi gözaltına alındı

Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 11 kişi geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Şüpheliler adliye öncesi sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Afyonkarahisar Devlet Hastanesine getirildi. Sağlık kontrolüne getirilen kadınlar arasında genç kızların olması dikkatlerden kaçmazken, şüphelilerin tamamının kelepçeli oldukları da gözlendi. Gözaltına alınan şahıslar arasından eski devlet memurları ile birlikte esnafların olduğu ve bazılarının cep telefonlarında FETÖ’ye ait mesajlaşma programı olan “ByLock”a rastlandığı iddia edildi. Şüphelilerin sağlık kontrolünün ardından götürüldükleri adliyede akşam saatlerinde hakim karşısına çıkmaları bekleniyor.

Gökten Ceylan