15 Temmuz darbe girişimi sonrası başlatılan soruşturma kapsamında tüm yurtta operasyonlar sürüyor. Son olarak Karabük’te İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonla 7 kişi gözaltına alındı.

Fethullahçı Terör Örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda FETÖ/PDY ile irtibatı şüphesiyle görevlerinden uzaklaştırılan Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü personeli olan A.Y., A.Ç., H.S. ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü personeli D.S., S.E. ve S.T.’nin yanı sıra İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü personeli K.D. gözaltına alındı.

Gözaltına alınanların sorguları devam ediyor.

Yasin Erdem

