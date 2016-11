Edinilen bilgiye göre, Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yapılan FETÖ operasyonları kapsamında, SODES projelerinde usulsüz işlem yaptıkları tespit edilen 11 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan Y.T., A.G., M.N.S., M.U.G., S.A., M.D., Y.U., M.C., İ.Ö., H.E. ve M.Y. emniyette tamamlanan ifadelerinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirilerek burada sağlık kontrolünden geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen şahıslar daha sonra Adıyaman Adliyesine sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şahıslardan S.B., A.G., H.E., M.G., M.Y., M.D. ve Y.U. tutuklanarak cezaevine gönderilirken S.T., M.S., İ.Ö. ve M.C. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

