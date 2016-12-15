Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Terörler Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri tarafından geçtiğimiz hafta yapılan operasyonda 7’si eski asker, 2’si sivil olmak üzere toplam 9 kişi gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıslar sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildiler. Sağlık kontrolüne minibüs ile geniş güvenlik önlemleri altında getirilen elleri plastik kelepçeli şahıslar arasında bir kadının da olması dikkatlerden kaçmadı. Sağlık kontrolünün ardından şahıslar adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından şahısların akşam saatlerinde mahkemeye çıkarılmaları bekleniyor.

Öte yandan, gözaltına alınan şahıslardan eski asker olanların arasında İçişleri Bakanlığı tarafından önceden açığa alınan bir binbaşı ile birlikte çeşitli rütbelerde kişilerin olduğu kaydedildi.

Gökten Ceylan

AFYONKARAHİSAR