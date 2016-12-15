Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Asayiş
  •  » FETÖ operasyonunda, 7’si eski asker 9 kişi gözaltına alındı

FETÖ operasyonunda, 7’si eski asker 9 kişi gözaltına alındı

Afyonkarahisar’da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında gözaltına alınan 7’si eski asker 9 kişi sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.


15 Aralık 2016 15:49

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Terörler Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri tarafından geçtiğimiz hafta yapılan operasyonda 7’si eski asker, 2’si sivil olmak üzere toplam 9 kişi gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıslar sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildiler. Sağlık kontrolüne minibüs ile geniş güvenlik önlemleri altında getirilen elleri plastik kelepçeli şahıslar arasında bir kadının da olması dikkatlerden kaçmadı. Sağlık kontrolünün ardından şahıslar adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından şahısların akşam saatlerinde mahkemeye çıkarılmaları bekleniyor.
Öte yandan, gözaltına alınan şahıslardan eski asker olanların arasında İçişleri Bakanlığı tarafından önceden açığa alınan bir binbaşı ile birlikte çeşitli rütbelerde kişilerin olduğu kaydedildi. 

Gökten Ceylan 
AFYONKARAHİSAR


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 5°C

  • Ankara

    Ankara 2°C

  • İzmir

    İzmir 8°C

  • Bursa

    Bursa 2°C

  • Trabzon

    Trabzon 5°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç