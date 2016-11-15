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FETÖ operasyonunda çok sayıda esnaf gözaltına alındı

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde, Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ve Paralel Devlet Yapılanması (PDY) soruşturması kapsamında, il ve ilçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ortaklaşa gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda esnaf gözaltına alındı.

FETÖ operasyonunda çok sayıda esnaf gözaltına alındı

15 Kasım 2016 13:10

Bugüne kadar esnaf düzeyinde yapılan en kapsamlı operasyonda, meslekten ihraç edilen bir öğretmen ile birlikte 16 esnaf gözaltına alındı,11 esnafın ise soruşturma kapsamında ifadelerine başvuruldu. Sabah erken saatlerde gerçekleştirilen operasyonda L.E., A.M., E.K, İ.K., Ş.Y., H.K., H.S., B.Y., R.Ç., A.K.,M.Ç, N.Ü., Ö.E., R.A.,S.G., Ü.E. ve Y.Y. sağlık kontrolünden geçirilerek soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Yine soruşturma kapsamında 11 esnafın ifadelerine başvuruldu. Bazı esnaflar ikametlerinde bulunamadığından 1 kişi ise yurt dışında olduğundan haklarında herhangi bir işlem yapılamadı. 

İsmet Cep
 

Etiketler: esnaf, gözaltı


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