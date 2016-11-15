Bugüne kadar esnaf düzeyinde yapılan en kapsamlı operasyonda, meslekten ihraç edilen bir öğretmen ile birlikte 16 esnaf gözaltına alındı,11 esnafın ise soruşturma kapsamında ifadelerine başvuruldu. Sabah erken saatlerde gerçekleştirilen operasyonda L.E., A.M., E.K, İ.K., Ş.Y., H.K., H.S., B.Y., R.Ç., A.K.,M.Ç, N.Ü., Ö.E., R.A.,S.G., Ü.E. ve Y.Y. sağlık kontrolünden geçirilerek soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Yine soruşturma kapsamında 11 esnafın ifadelerine başvuruldu. Bazı esnaflar ikametlerinde bulunamadığından 1 kişi ise yurt dışında olduğundan haklarında herhangi bir işlem yapılamadı.

İsmet Cep

