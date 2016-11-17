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FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 10 kişi hakim karşısına çıkarıldı

Bilecik’te Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ve Paralel Devlet Yapılanması (PDY) mensuplarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 10 kişi hakim karşısına çıkartıldı.

FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 10 kişi hakim karşısına çıkarıldı

17 Kasım 2016 14:26

Geçtiğimiz günlerde Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce (KOM) ekipleri tarafından FETÖ/PDY soruşturması kapsamında çoğu esnaf 10 kişi gözaltına alınmıştı. Emniyetteki sorguları tamamlanan şüpheliler, dün savcı karşısına çıkartılarak ifadelerine başvurulmuştu. Bugün Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından Bilecik Adliye Sarayı’na getirilen 10 şüpheli hakim karşısına çıkarken, mahkemelerinin gün boyu süreceği tahmin ediliyor. 

Cem Kaan Toka
 

Etiketler: fetö


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