Geçtiğimiz günlerde Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce (KOM) ekipleri tarafından FETÖ/PDY soruşturması kapsamında çoğu esnaf 10 kişi gözaltına alınmıştı. Emniyetteki sorguları tamamlanan şüpheliler, dün savcı karşısına çıkartılarak ifadelerine başvurulmuştu. Bugün Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından Bilecik Adliye Sarayı’na getirilen 10 şüpheli hakim karşısına çıkarken, mahkemelerinin gün boyu süreceği tahmin ediliyor.

Cem Kaan Toka

