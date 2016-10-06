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FETÖ sanığı: '15 Temmuz’da yaşananlar kanımı dondurdu'

Eskişehir’de FETÖ/PDY şüphelisi olarak haklarında dava açılan 89 sanığın yargılanmasına devam edildi. Duruşmada ifade veren terör örgütünün il imamı olduğu ileri sürülen sanık Mehmet M., “15 Temmuz’da yaşananlar kanımı dondurdu” dedi.

FETÖ sanığı: 15 Temmuzda yaşananlar kanımı dondurdu

06 Ekim 2016 00:00

10 Kasım 2015 tarihinde Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Eskişehir il merkezli olmak üzere İstanbul, Diyarbakır, Kayseri, Bursa ve Tokat illerinde FETÖ/PDY yapılanmasına yönelik operasyon düzenlenmişti. Silahlı terör örgütü kurmak, silahlı terör örgütü yönetmek, silahlı terör örgütüne üye olmak, silahlı terör örgütüne yardım etmek, silahlı terör örgütünün faaliyeti kapsamında özel belgede sahtecilik, güveni kötüye kullanma, Dernekler Kanunu’na muhalefet ve Yardım Toplama Kanunu’na muhalefet etmek suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında Eskişehir il imamı, Eskişehir il imam yardımcısı, eyalet ve bölge imamları ve bu kişilerle örgüt kapsamında bağlantısı tespit edilen 89 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan 89 kişiden 12’si tutuklanmıştı.

Dosya ile ilgili açılan davada sanıkların yargılanmasına 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi. Duruşma yoğun katılım nedeniyle konferans salonunda yapıldı. Duruşmaya çok sayıda sanığın yanı sıra yakınları ve avukatları katıldı.

Duruşmada ifade veren Eskişehir’in il imamı olduğu ileri sürülen Mehmet M., terör örgütünü yönetmekle suçlandığını belirterek, “Yöneticilikle ilgili tek bir delil yok. Kendi yaptığım özel her şey suç gibi gösteriliyor. Günlük yaşantım dosyaya suç olarak girmiş. Benim örgütle ilgili talimat alıp verdiğim söyleniyor. Aylarca takip edilmişim. Kime hangi talimatı alıp vermişim? Ben sadece kolejde çalışıyordum. Tutuklandığım dönemde dahil okul hakkında hiçbir soruşturma yoktu. Devlet teşviki alan bir okuldu. Hayatımda karakola bile girmedim” dedi.

Mahkeme heyetinin 15 Temmuz’da yaşananlar hakkındaki düşüncesini sorması üzerine Mehmet M., “17-25 Aralık’tan sonra insanların kafasında bir fluluk vardı. Ancak bu durum 15 Temmuz’dan sonra kalktı. Televizyonda 15 Temmuz olaylarını izledim. Kanımı dondurdu. Bu olaylara sebep olanları lanetliyorum. Tahliyemi talep ediyorum” dedi.

Diğer yandan sanıklardan 14’ünün Bylock programı kullandığı ortaya çıktı. Heyet tarafından söz verilen 14 sanık, Bylock kullanmadıklarını iddia etti. Mahkeme heyeti, kesin tespitin yapılması için MİT’e yazı yazdı.

Sanıkların ardından 2’si gizli 20’ye yakın tanık dinlendi. Mahkeme heyeti, duruşmayı eksikliklerin giderilmesi için ileri bir tarihe erteledi.

Etiketler: fetö


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