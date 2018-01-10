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FETÖ sanığı eski polis memuruna 9 yıl hapis cezası

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) davası kapsamında ByLock kullandığı tespit edilen eski polis memuru Nurullah Ataç’a 9 yıl 2 ay 15 gün hapis cezası verildi.

FETÖ sanığı eski polis memuruna 9 yıl hapis cezası

10 Ocak 2018 18:37

Tekirdağ 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Nurulah Ataç ve avukatı katıldı. Ataç duruşmadaki ifadesinde, FETÖ diye bir örgütü tanımadığını ve örgütün gizli haberleşme programı olan ByLock'u kullanmadığını savundu. Ataç, "Benim FETÖ veya başka bir örgüt ile uzaktan yakından ilgim yok. Böyle bir örgütün varlığını ilk kez basından duydum. Ben vatanıma milletime ihanet etmedim. Suçlamaları kabul etmiyorum. Beratımı talep ediyorum" diye savunma yaptı.

Sanığın avukatı ise, müvekkilinin suçsuz olduğunu savunarak tahliyesini, aksi halde adli kontrol hükümleri uygulanarak salıverilmesini mahkeme heyetinden talep etti. 

Cumhuriyet savcısı, sanığın suçunun sabit olduğunu, kaçma şüphesi taşıdığını ve örgütün gizli haberleşme programın olan ByLock kullandığının emniyet raporları ve HTS kayıtları ile sabit olduğunu belirterek, cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamını istedi. 

Mahkeme heyeti sanığa "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan dolayı 9 yıl 2 ay 15 gün hapis cezası verdi.  

Vedat Bayraktar
 

Etiketler: fetö, hapis

 

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