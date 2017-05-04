FETÖ sanığı eski rektör duruşmada emekli ikramiyesini istedi

Duruşmada sanık SDÜ eski Rektörü Hasan İbicioğlu, emekli ikramiyelerinin bankada beklediğini belirterek, mahkeme heyetinden yardımcı olmalarını istedi.

Isparta Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşma sanık sayısının fazlalığı nedeniyle adli konferans salonunda yapıldı. Akşehir Cezaevi’nde bulunan tutuklu eski Isparta Valisi Memduh Oğuz, duruşmaya SEGBİS aracılığıyla katıldı.

Bugünkü duruşmada tüm sanıklarla ilgili TEM ve KOM’dan gelen istihbarat raporları okundu. Ayrıca bazı tanıkların ifadelerine yer verildi. Duruşmada ayrıca sanıkların FETÖ’ye ati olduğu gerekçesiyle kapatılan Altınbaşak Eğitim Kurumları’nda çocuklarının okul kayıtlarını yine kapatılan Isparta İşadamları Derneği’ne üyeliklerine ilişkin raporları okundu.

Duruşmada söz alan sanıklardan Ali İhsan A., bu yapıya kendisini FETÖ’nün Isparta mütevelli heyeti arasında gösterilen Bedri A'nin çekmek istediğini söyledi. Bedri A’nın işyerine gelerek cemaate para topladıklarını belirterek kendisinden para istediğini belirten Ali İhsan A., “Ben vermeyeceğimi söylediğimizde bir kez daha ısrar etti. Kendisi daha sonra para vermeyenin çayı içilmez diyerek çayımı içmedi. Sonra ayrıldı" dedi.

Bedri A.’ın bu yapının başı olduğunu herkesin bildiğini belirten Ali İhsan A., Bedri A.'nın kendisini bu yapının içine çekmeye çalıştığını söyledi. Bedri A. ise suçlamalara ilişkin cevabını yazılı olarak vereceğini açıkladı.

Eski rektörden emekli ikramiyesi talebi

Duruşmada söz alan SDÜ eski Rektörü Hasan İbicioğlu ise emekli olmalarına rağmen emekli ikramiyelerini alamadıklarını paranın bankada beklediğini belirterek bunu için mahkeme heyetinden yardımcı olmalarını istedi. Mahkeme Başkanı Hacı Murat Yazıcı ise bu tür taleplerin yazılı olarak sunulmasını istedi. İbicioğlu, kendisinin yaptığı yurtdışı gezilerinin dini amaçlı geziler gibi algılandığını belirterek, “Oysa bu geziler resmi gezilerdir. ABD gezimizde bizim FETÖ elebaşısı ile görüşüp görüşmediğimiz o geziye katılan heyetteki kimselere sorulursa ortaya çıkacaktır. Kadrolaşma iddialarına yönelikse üniversiteden istatistiki bilgilere alınırsa o bilgilere göre kadrolaşma olup olmayacağı ortaya çıkacaktır” talebinde bulundu.

Mahkeme Başkanı Hayati Yazıcı, okunan raporlardan sonra iddia makamının esasa ilişkin mütalaasını vereceğini belirterek duruşmayı yarına erteledi.

Ferhat Kaya