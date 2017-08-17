FETÖ sanığı ünlü komedyen Atalay Demirci'ye tahliye

FETÖ’nün 15 Temmuz 2016’daki hain darbe girişiminin ardından örgüte yönelik başlatılan soruşturmalar kapsamında tutuklanan komedyen Demirci, hakim karşısına çıktı. Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada savunma yapan Demirci, FETÖ ile Dünya Radyo’da çalıştığı sıralarda “Vefa” kod adlı Muhammet Yusuf Kulaksız adlı kişi vasıtasıyla tanıştığını söyledi. 2005 tarihinde örgütün sohbetlerine katıldığını anlatan Demirci, 2006 yılındaki ABD turnesinde Fetullah Gülen ile tanışmak için Pensilvanya’ya gittiğini kaydetti. Demirci, burada örgüt lideri Gülen’e gösteri yaptığını dile getirdi.

Demirci, gösteriler sonrası örgüt tarafından kendisine ücret ödenmediğini, gerekçe olarak da “Fetullah Gülen’i ziyaret etmenin manevi hazzı”nın bahane edildiğini söyledi. Para istemesine rağmen örgütün kendisine ödeme yapmadığını belirten Demirci, para istemesinden dolayı örgüt tarafından dışlandığını öne sürdü. Demirci, katıldığı bir yarışma programı ile 2013 tarihinde tekrardan popüler olduğunu, bu durum üzerine örgütün kendisiyle tekrardan iletişime geçtiğini anlatarak, “Hakan Şükür ile 2008 yılından beri tanışıyorum. Enes Kanter ile ise sosyal medya kanalı aracılığıyla tanıştım” dedi. Demirci, Kanter ve Şükür ile yaptığı sosyal medya yazışmalarını kabul etti.

Mahkeme tahliye kararı verdi

Demirci’nin savunmasının tamamlanmasının ardından mahkeme heyeti ara kararını açıklayarak, tüm delillerin toplanmış olması, tutukluluk halinin süresi ve örgüte yönelik bilgiler vermesini göz önünde bulundurarak Demirci’nin tahliyesine karar verdi. Adli kontrol ve yurt dışı yasağı tedbirleri uygulanan Demirci’nin, her Çarşamba günü yaşadığı yerdeki karakola giderek imza vermesi kararlaştırıldı.

İddianameden

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca komedyen Atalay Demirci hakkında hazırlanan iddianamede Demirci’nin “anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme” ve “silahlı terör örgütüne üye olma” suçlamalarından bir kez ağırlaştırılmış müebbet ve 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.

Demirci’nin, FETÖ ile irtibatının olduğu bilinen Hakan Şükür ve Enes Kanter ile yapmış olduğu Twitter konuşmalarının belirlendiği kaydedilen iddianamede, konuşmalara yer verildi. Şükür’ün “kimse yardım etmedi” şeklindeki sözünün dikkat çektiği belirtilen iddianamede, Demirci’nin Şükür’ü teselli etmeye çalıştığı belirtildi. Demirci’nin Twitter üzerinden Kanter’e ise “Enes'im biliyorum az çok tahmin edebiliyorum. Allah yardımcımız olsun hepimizin kardeşim. Tedbiren takibi bırakmak zorundayım bu arada anlarsın kardeşim” şeklinde mesaj attığı kaydedildi.

İddianamede, Demirci’nin üstünde ve evinde yapılan aramalarda ele geçirilen bir adet telefon, bir adet bilgisayar, bir adet tablet, 31 Ocak 2011 tarihine ait Zaman gazetesinin ilk sayfası ve çeşitli sayılarda CD/DVD ile flash belleğe el konulduğu belirtildi.