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FETÖ sanığından mahkeme heyetine tehdit içeren sözler

Kocaeli'de FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan yargılandığı davada 6 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılan sanık, mahkeme heyetini tehdit ederek, “Bu ülkeye bir gün demokrasi ve hukuk geldiğinde bunun hesabını vereceksiniz. Ben de o gün duruşma salonunda olacağım ve sizin yüzünüze tüküreceğim” dedi.

FETÖ sanığından mahkeme heyetine tehdit içeren sözler

08 Ocak 2018 20:10

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY silahlı terör örgütü soruşturması kapsamında “terör örgütüne üye olma” suçundan yargılanan sanıklardan Murat K. duruşmada, “Suçlamayı kabul etmiyorum. FETÖ örgütü üyesi değilim, hiçbir irtibatım yoktur. Ben Adıyamanlı dindar bir aileden geliyorum. Bu nedenle zaman zaman dini sohbete gitmiştim. Sesim güzeldir, bu nedenle Kur'an-ı Kerim okumamı isteyenler oldu. Üniversite öğrencisiyken Bankasya’da hesap açmıştım. Ancak aktif olarak kullanmadım. Kredi kartı borçlarımı ve faturaları ödedim. Kesinlikle örgüt liderinin talimatına uyarak bu bankaya destek amaçlı para yatırmadım. Yine iki yıldır kullandığım telefon numarasında ByLock denen iletişim programını kullanmadım. Böyle bir suçlamayı da kabul etmiyorum” dedi.

Mahkeme heyeti, elde edilen deliller ve suç kastının yoğunluğu gözetilerek sanığın 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılarak, tutuklanmasına karar verdi. Karar üzerine sanık Murat K., “Sayın başkan bu cezayı ben almadım. Bu cezayı siz kendinize verdiniz. Bu ülkeye bir gün demokrasi ve hukuk geldiğinde bunun hesabını vereceksiniz. Ben de o gün duruşma salonunda olacağım ve sizin yüzünüze tüküreceğim” diyerek mahkeme heyetini tehdit etti. 

Murat K.'nın mahkeme başkanına sözleri sebebiyle mahkeme heyeti tarafından hakkında tutanak tutuldu. 

Murat Kanber
 

 

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