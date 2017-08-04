FETÖ sanıkları badem rengi 'tek tip' kıyafet giyecek

Tutuklu yargılanan FETÖ mensuplarına duruşmalarda tek tip kıyafet giydirilmesi önerisinin ardından Adalet Bakanlığının kapsamlı bir çalışma başlattığı öğrenildi. Alınan bilgiye göre, Bandırma ve Bursa Açık Cezaevi İşyurtlarındaki tekstil atölyelerinde dikimi yapılması planlanan söz konusu kıyafetlerin modellerinin deneme amacıyla dikimine başlandı. Çalışmalar sonucunda tutuklu sanıklara tek tip kıyafet giydirilmesi yönünde karar alınırsa işyurtlarındaki mahkumlarca üretilecek badem kurusu rengindeki kıyafetler, FETÖ sanıklarının bulunduğu cezaevlerine gönderilecek.