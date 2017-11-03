Diğer
Kategoriler

FETÖ sanıklarına 6 yıl 3 ay hapis

Samsun'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında ByLock kullandığı tespit edilen bilgisayar işletmeni ve Samsun İl Göç İdaresinde görevli 2 memur yargılandıkları mahkeme tarafından 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

FETÖ sanıklarına 6 yıl 3 ay hapis

03 Kasım 2017 18:57

Samsun'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında dava açılan ve örgütün gizli haberleşme ağı olan ByLock kullandığı ileri sürülen bilgisayar işletmeni Selim A. ve Samsun İl Göç İdarisinde memur olarak görev yaptıkları öğrenilen Şennur İ.Ö. ile Sibel E. 'nin yargılanmaları sona erdi.

Samsun 3. Ağır Ceza Mahkemesinde bugün görülen davanın son duruşmasında tutuksuz olarak yargılanan Selim A., Şennur İ.Ö. ile Sibel E. haklarındaki suçlamaları kabul etmedi. Selim A., Şennur İ.Ö. ile Sibel E., "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. 

Muhammer Ay
 

Etiketler: fetö, sanık

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 16°C

  • Ankara

    Ankara 13°C

  • İzmir

    İzmir 19°C

  • Bursa

    Bursa 15°C

  • Trabzon

    Trabzon 17°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç