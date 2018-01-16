Diğer
Kategoriler

FETÖ sanıklarına ceza yağdı

Kayseri’de Fetullahçı Terör Örgütü’nün gizli iletişim ağı bylock programını kullandıkları iddiasıyla ayrı dosyalarda tek tek yargılanan 4 sanığa 1 yıl ila 9 yıl arası hapis cezası verildi.

FETÖ sanıklarına ceza yağdı

16 Ocak 2018 14:07

Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davalarda tutuklu sanık A.T. Kütahya E Tipi Kapalı Cezaevi’nden, tutuklu sanık M. S.K. Van Kapalı Cezaevi’nden, tutuksuz sanık E.B. Bingöl Solhan Adliyesi’nden hazır edilirken, tutuklu sanık İ. Ö. ise duruşma salonunda jandarma eşliğinde hazır bulundu.
Ayrı ayrı dosyalarda tek tek yargılanan sanıklar üzerlerine atılı suçlamaları reddederken, tutuksuz sanık E. B. ise etkin pişmanlıkta bulunduğunu ve bildiği tüm bilgileri verdiğini söyledi.

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu, tutuklu sanık eski öğretmen A.T.’e ‘silahlı terör örgütü üyesi olma’ suçundan 9 yıl hapsine ve tutukluluk halinin devamına, tutuklu sanık eski öğretmen İ.Ö.’in aynı suçtan 6 yıl 3 ay hapsine ve tahliyesine, tutuklu sanık M.S.K.’e 6 yıl 3 ay hapsine ve tahliyesine karar verdi. Mahkeme, tutuksuz sanık E.B.’a ise etkin pişmanlık indirimi ile 1 yıl 6 ay 22 gün verdiği hapis cezasını erteledi. 

Şeref Kahraman
 

Etiketler: ceza, fetö

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 15°C

  • Ankara

    Ankara 6°C

  • İzmir

    İzmir 16°C

  • Bursa

    Bursa 15°C

  • Trabzon

    Trabzon 11°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç