FETÖ şirketleri hangileri? FETÖ şirketleri listesi merak ediliyor. Sizler için FETÖ şirketleri listesini derledik. TMSF, FETÖ ile mücadele kapsamında sürdürülen soruşturmada 691 şirkete el koydu. El koyulan FETÖ şirketleri isim listesinde ünlü şirketlerde bulunuyor. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Fetullahcı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında şüpheli olan kişilere ait olan şirketlere el koydu. El konulan 691 şirket arasında Boydak Holding, Kaynak Holding, Koza İpek Holding, Dumankaya ve Fi Yapı'da bulunuyor. İşte FETÖ şirketleri listesi…