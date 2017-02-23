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FETÖ şirketleri listesi | TMSF’nin el koyduğu FETÖ şirketleri

FETÖ şirketleri listesini sizin için derledik. TMSF 691 FETÖ şirketine el koydu. Peki FETÖ şirketleri hangileri? İşte FETÖ şirketleri listesi.

FETÖ şirketleri listesi | TMSFnin el koyduğu FETÖ şirketleri

23 Şubat 2017 15:31

FETÖ şirketleri listesi merak ediliyor. Sizler için FETÖ şirketleri listesini derledik. TMSF, FETÖ ile mücadele kapsamında sürdürülen soruşturmada 691 şirkete el koydu. El koyulan FETÖ şirketleri isim listesinde ünlü şirketlerde bulunuyor. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Fetullahcı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında şüpheli olan kişilere ait olan şirketlere el koydu. El konulan 691 şirket arasında Boydak Holding, Kaynak Holding, Koza İpek Holding, Dumankaya ve Fi Yapı'da bulunuyor. İşte FETÖ şirketleri listesi…

 

Etiketler: fetö, fetö şirketleri, TMSF


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