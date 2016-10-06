

Olay Üsküdar'da meydana geldi. İddiaya göre Beylerbeyi Mahallesi Beylerbeyi Bayırı Sokak'ta bulunan bir köşkte oturan 58 yaşındaki Sezer Wasner kendilerini 'polis' diye tanıtan şahıslar tarafından dolandırıldı. Dolandırıcıların, Wasner'e FETÖ örgütünün üzerinden birisinin evini satmaya çalıştığını belirterek, kendisiyle birlikte operasyon yapacaklarını söylediği öğrenildi. 800 bin dolarını dolandırıcılara kaptırdığını iddia eden Sezer Wasner, yaşadığı olayı anlattı.

Yaşadığı olayı gazetecilere anlatan Sezer Wasner, dolandırıcıların kendilerini polis diye tanıttıklarını belirterek, “Bu olay Eylül'ün 6'sında başladı. Bana telefon geldi. Siz bankaya para yatırdınız, o paranın kaynağı nereden diye. Ben de dedim mobilya gelecekti. Bizim adada bir tane daha evimiz var o kişilere verecektim. Ama mümkün değilmiş, o parayı mutfak yapıldığı için parayı yatırdım. Kendi paramız, eşimin hesabından aldığımız parayı kendi hesabıma yatırdım dedim. O paralar banka memurları dedi gerçek para değilmiş o paraları gidip bankadan çekmemi istediler. Dediler ki tapu memurundan bize söylenildi, FETÖ örgütünün üzerinden birisi sizin evinizi satmaya kalkmış, bize bildirildi. Biz polisiz. Biz size haber veriyoruz. Biz bu kişileri yakalamak için sizin üstünüzden operasyon yapmak istiyoruz ve bu operasyonu milletinize, devletinize bayrağınıza yemin edip bizimle işe başlayacaksınız. Böyle olmadığı takdirde eşinizin ve yurtdışındaki çocuklarınızın hayatı tehlikede diye. Nerede oldukların bildiklerini söylediler. Ondan sonra ben bunlarla başladım. 3 hafta gittiler, bana telefon aldırdılar. İşlerine gelmedi, geceleyin bana mezarlıkta telefon verdiler. Sonra beni gece gündüz 24 saat nereye gidersem takip ettiler” dedi.

“Evin değeri 1 milyon 600 bin”

“Biz savcıyız, biz polisiz. Sürekli polis telsizinden gelen sesler. Dediler ki bu operasyonun bitmesi için bu evin çok çabuk şekilde satılması gerekiyor. Bana bir sürü emlakçı numaraları verdiler. Bunlara telefon aç diye sürekli talimat verildi. Sonra bir kişiye 50 bin dolar vaad edeceksin ve evi 800 bin dolara satacaksın 1milyon 600 bin değeri bu evin. Acil diyeceksin, eşim rahatsız diyeceksin bize para lazım diyeceksin. İnsanlara böyle söyleyip bu evi sattıracaksın” şeklinde konuştu.

“50 bin dolar o emlakçılara verildi”

Kendilerini polis diye tanıtan şahısların isteği üzerine evin satışını gerçekleştirdiklerini ifade eden Wasner, “Bu ev satıldı, vaad edilen kişiye bankada 50 bin dolar verildi. Onlar beni o parayla buraya getirdi. Bana dediler ki bu satış gerçek bir satış değil, sen tapuda hiç kimseye sızdırma. Bu işin bizim üzerimizden bir operasyon olduğunu kimse anlamasın. 5'e 10 kala tapu memuru geliyor. Bizim sistemimiz kapanıyor bu saatte, bu saate kadar gelmezseniz satış yapamayız diyor. Sonra bankanın müdürü 5'i 10 geçe geliyor, çekleri getiriyor, ondan sonra 5 buçukta satış yapılıyor. Emlakçı kişiler beni tapudan alıp, saat 6'yı geçiyordu. Bankanın müdürü hanım, alıcı kişi ve 2 emlakçı bankaya geldiler, saat 7'den sonra kredi işlemi yapıldı. 7 buçukta bana bu para verildi. 50 bini o emlakçı kişilere verildi, 750 bini bana verildi” dedi.

“1 hafta kimseye bir şey söylemedim”

Sezer Wasner, olaydan sonra bir süre kimseye bir şey demediğini belirterek, “Eve geldim, Kız Kulesi'nin karşısına gel denildi. Sivil polis, gittim parayı verdim. Eve geldim tekrar aradılar bir hafta hiç kimseyle konuşmayacaksınız, biz seni bir hafta sonra arayacağız dediler. 1 hafta kimseye bir şey söylemedim” ifadelerini kullandı.

“FETÖ'cü diye sizi havalimanında yakalayıp hapse atarlar”

Bir arkadaşına anlatmasının ardından olayın emniyete intikal ettiğini belirten Wasner, Biz sizi arayacağız, daha operasyonumuz bitmedi. Ondan sonra yurtdışına eşinizin yanına göndereceğiz diye benim biletim yandı. Giderseniz FETÖ'cü diye sizi havalimanında yakalayıp hapse atarlar. Çok korktum. Çünkü o olay olduğu zaman burada tatildeydim. Gerçek satış değil bu, gerçek tapunuz bizde dediler, size verilecek ve bankadan alınan paralar geri verilecek dediler. Halen ben buna inanıyorum” dedi.

Wasner, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ndan yardım istedi.

Olayın emniyete bildirilmesinin ardından polis olay yerinde inceleme yaptı. Evin bahçe ve kapısının kilitleri değiştirilirken, polis dolandırıcıları yakalamak için çalışma başlattı.

Metin Başar