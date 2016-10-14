Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları iddiasıyla 189 hakim ve savcı hakkında yakalama kararı vermişti. Haklarında gözaltı kararı verilen 30 hakim ve savcının İstanbul'da görevli olduğu tespit edilmesi üzerine İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda hakkında yakalama kararı bulunan 30 hakim ve savcıdan 19’u gözaltına alınırken, şüphelilerin adreslerinde arama yapıldı. Polis ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

Tugay Saday



