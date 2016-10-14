Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Asayiş
  •  » FETÖ soruşturması kapsamında 19 hakim ve savcı gözaltına alındı

FETÖ soruşturması kapsamında 19 hakim ve savcı gözaltına alındı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul’da görevli olan ve haklarında yakalama kararı bulunan 30 hakim ve savcıdan 19’u gözaltına alındı.

FETÖ soruşturması kapsamında 19 hakim ve savcı gözaltına alındı

14 Ekim 2016 16:00

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları iddiasıyla 189 hakim ve savcı hakkında yakalama kararı vermişti. Haklarında gözaltı kararı verilen 30 hakim ve savcının İstanbul'da görevli olduğu tespit edilmesi üzerine İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda hakkında yakalama kararı bulunan 30 hakim ve savcıdan 19’u gözaltına alınırken, şüphelilerin adreslerinde arama yapıldı. Polis ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

Tugay Saday 

 


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 21°C

  • Ankara

    Ankara 18°C

  • İzmir

    İzmir 23°C

  • Bursa

    Bursa 22°C

  • Trabzon

    Trabzon 18°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist

BT Magazin
Günlük Bilişim ve
Teknoloji Blogu
btmagazin.net

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!