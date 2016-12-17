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FETÖ soruşturması kapsamında 21 kişi tutuklandı

FETÖ soruşturması kapsamında 8 Aralık 2016 günü yapılan, içinde Anafen, Yeşilırmak gibi dershaneleri barındıran Erguvan Özel Eğitim İşletmeleri Ticaret A.Ş’ye yönelik düzenlenen operasyonda 26 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltılar içinde şirket sorumluları, okul müdürleri bulunan şahıslardan 21’i bugün çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

FETÖ soruşturması kapsamında 21 kişi tutuklandı

17 Aralık 2016 07:43

5 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.  Geçtiğimiz hafta Perşembe günü Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri 667 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan 6 dershane ile bir yurdu bulunan Erguvan Özel Eğitim İşletmeleri Ticaret A.Ş’ye yönelik 7 ilde 36 hedefe eş zamanlı FETÖ/PYD terör örgütüne yönelik operasyon yapmıştı. Operasyonda terör örgütüne üye oldukları tespit edilen aralarında şirket sorumluları ve okul müdürlerinin de bulunduğu 26 kişi gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü'nde yapılan sorgulamaları tamamlanan 26 şüpheli tutuklanma talebiyle bu sabah adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 26 şahıstan 21’i tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 5 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

Samet Doğru - Yusuf Ali Arslan

Etiketler: 21 tutuklama, fetö soruşturması


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