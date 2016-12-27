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FETÖ soruşturması kapsamında 5 kişi tutuklandı

Adıyaman’da yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında 3 zabıt katibi ile 2 infaz koruma memuru tutuklandı.


27 Aralık 2016 17:30

Edinilen bilgiye göre, Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından adliyeye sevk edilen 9 kişiden 5’i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Zabıt katipleri A.T., A.B., S.Y. ile infaz koruma memurları T.D., Y.A çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanırken, 4 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ terör örgütünün cezaevi ve adliye personeline yönelik yapılan operasyonda 22 kişi gözaltına alınmıştı. Bu kişilerden sorgulamaları biten 10 kişinin ardından 9 kişi daha adliyeye çıkartıldı. Sorgulamaları biten ve adli makamlara sevk edilen 19 kişiden şu ana kadar 7 kişi tutuklanmış oldu.


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