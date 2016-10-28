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FETÖ soruşturmasına 30 gözaltı

Denizli’de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 30 iş adamı gözaltına alındı.

FETÖ soruşturmasına 30 gözaltı

28 Ekim 2016 17:38

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY’nin 15 Temmuz darbe girişiminin ardından başlattığı soruşturma kapsamında iş dünyasına yönelik 3’üncü dalga operasyonunda gözaltına alınan kişi sayısı 75’e yükseldi. Hafta içinde 45 kişinin gözaltına alındığı soruşturmanın genişletilerek sürdüğü, bu sabah 30 kişinin daha gözaltına alındığı belirtildi. Gözaltına alınanlar arasında bir market zinciri sahibinin oğlu iş adamı C.P.’nin de bulunduğu öğrenildi. Örgütün şifreli haberleşme programı olan ByLock’u kullandıkları belirtilen şüphelilerin ev ve iş yerlerinde arama yapıldı.

Denizli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aynı soruşturma kapsamında iki ayrı operasyonda 45 kişiyi gözaltına almış, aralarında eski Denizli Ticaret Odası Başkanı Necdet Özer’in de bulunduğu 34 şüpheli tutuklanmıştı.


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