Edinilen bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üyelik suçlamasıyla başlatılan soruşturma kapsamında, Hakim ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) 2. Dairesi'nce, 191 hakim ve savcı açığa alındı. Açığa alınan 191 hakim ve savcıdan 10'unun Adana Adliyesi'nde görev yaptığının belirlenmesi üzerine operasyon düzenlendi.

Operasyonda gözaltına alınan 4'ü kadın 10 hakim ve savcı adliyeye sevk edildi. Tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edilen 10 kişiden hakim Cüneyt U. tutuklanırken, 9 kişi adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Fatih Keçe

ADANA