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FETÖ soruşturmasında 1 kişi tutuklandı

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında aranan ve Ankara’da yakalanan bir kadın tutuklandı.

FETÖ soruşturmasında 1 kişi tutuklandı

10 Şubat 2018 10:46

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü ve Ankara Emniyet Müdürlüğünün müşterek çalışması sonrasında FETÖ firarisi olan aynı zamanda ByLock kullanıcısı Y.İ. isimli kadın Ankara’da yakalandı. Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Ankara’dan teslim alınan Y.İ. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadesinin ardından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğinde hakim karşısına çıkan kadın tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.  

 

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