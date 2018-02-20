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FETÖ soruşturmasında 1 tutuklama

Kayseri’de FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında yakalanan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

FETÖ soruşturmasında 1 tutuklama

20 Şubat 2018 21:04

Kayseri Emniyet Müdürlüğü’nce yürütülen FETÖ/PDY soruşturmalarında daha önce firar durumda olan ve hakkında yakalama kararı bulunan F.Ç. ve eşi S.Ç. 14 Şubat’ta TEM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sabah saatlerinde yakalanarak gözaltına alınmıştı. KOM Şube’nin sorguladığı FETÖ firarisi F.Ç., emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. F.Ç. çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. TEM Şube’nin sorguladığı S.Ç.’nin ise çıkarıldığı adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

Şeref Kahraman
 

 

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