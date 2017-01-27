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FETÖ soruşturmasında 13 kişi tutuklandı

Bolu'da yürütülen FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen aralarında öğretmen, polis, gardiyan ve aşçının bulunduğu 13 kişi tutuklandı.

FETÖ soruşturmasında 13 kişi tutuklandı

27 Ocak 2017 00:34

Bolu'da Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fethullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri tarafından gözaltına alınan 20 kişiden 15'i adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen kişilerden 2. Sınıf Emniyet Müdürü Ekrem Güneyisi, komiser Mevlüt Keleş, komiser yardımcısı İsmail Şimşek, polis memurları Hakan Eren, İmdat Çiftçi, Mehmet Ali Yıldız, Halil İbrahim Zor, İradet Taştekin, Musa Oğuz, öğretmen Ömer Akı, Bolu T Tipi Cezaevinde görevli gardiyan Oktay Çindemir, Bolu T Tipi Cezaevinde aşçı olan Nihat Sarıusta tutuklandı. Öğretmen Kıymet A. ve ev hanımı Dilek G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilmeyen 5 kişinin ise emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. 


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