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FETÖ soruşturmasında 198 kişi tutuklandı

Batman'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 735 kamu personelinden 198'inin tutuklandığı açıklandı.


23 Kasım 2016 11:05

Batman Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası FETÖ/PDY yönelik başlatılan soruşturma kapsamında, bugüne kadar Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile görevinden uzaklaştırılan 735 kamu personelinden 198'i tutuklanırken, 79 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklananlar arasında bir vali yardımcısı, 14 asker, 127 emniyet mensubu ile 37 adliye ve 15 milli eğitim müdürlüğü personelinin bulunduğu belirtilen açıklamada, “KHK ile 244 emniyet, 191'i il milli eğitim müdürlüğü, 15'i askeri personel ve 100'ü de diğer kamu kuruluşlarından olmak üzere 550 kamu personeli de görevinden ihraç edildi. Ayrıca, 677 Sayılı KHK ile Devlet Hava Meydanları İşletme Genel Müdürlüğünden 2 personel de göreve iade edildi” denildi. 

Mehmet Şükrü Yıldırım

Etiketler: Batman, fetö soruşturması


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