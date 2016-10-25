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FETÖ soruşturmasında 2 avukat gözaltına alındı

Erzincan’da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) operasyonu kapsamında Erzincan Barosuna kayıtlı avukatlardan 2 kişi gözaltına alındı.

FETÖ soruşturmasında 2 avukat gözaltına alındı

25 Ekim 2016 19:47

Erzincan Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre Erzincan’da görevden uzaklaştırılan personel sayısı 723’den 797’ye çıktı. Tutuklanan personellerden ise 1 kişinin serbest bırakılması ile tutuklanan personel sayısı 200’den 199’a düştü.

Öte yandan askeri personellerden 43, Adliye personellerinden 2, Erzincan Üniversitesinden 1, Emniyet Müdürlüğü personellerinden 10, Refahiye Kaymakamlığından 1, Refahiye Belediye Başkanlığı personellerinden 1, Müftülük personellerinden 2, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünden 1, İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğinden 3, Milli Eğitim Müdürlüğü personellerinden 10, Kamu Hastaneler Birliği personellerinden 1, kamu personeli olmayan kişilerden 21 olmak üzere toplamda 96 kişinin serbest bırakıldığı belirtildi.

Yapılan açıklamanın devamında ise gözaltına alınan 2 kişinin Erzincan Barosuna kayıtlı avukatlar olduğu bildirildi. 

Abdullah Aslan
 

Etiketler: fetö


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