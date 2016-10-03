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FETÖ soruşturmasında 2 öğretmen tutuklandı

Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) kapsamında emniyet abileri olduğu iddiasıyla 6 gün önce gözaltına alınan 2 öğretmen tutuklanırken, 1 doktor ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

FETÖ soruşturmasında 2 öğretmen tutuklandı

03 Ekim 2016 16:38

Edinilen bilgiye göre, FETÖ/PDY operasyonu kapsamında Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Samsun Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan örgüt mensubu polislere abilik yaptıkları ve 17-25 Aralık sonrası FETÖ ile bağlantılarını sürdürdükleri iddia edilen Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde görevli doktor S.K. ile öğretmenler İ.P. ve O.B.'yi 6 gün önce gözaltına aldı. Gözaltına alınan 3 kişi sorgulanmak üzere Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

TEM Şube Müdürlüğü'nde sorguları tamamlanan 3 kişi bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Savcıya ifade veren 3 kişi nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren doktor adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 2 öğretmen ise mahkemece tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. 


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