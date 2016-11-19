10 gün önce Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri, Cumhuriyet Savcılığının koordinesinde FETÖ/PDY bağlantılı doktor ve eczacıların da aralarında bulunduğu 32 şüphelinin yakalanması için operasyon yapmıştı. Elazığ merkezli Diyarbakır ve Adıyaman’da yapılan eş zamanlı operasyonda aralarında eczacı ve doktor ile veteriner, fizyoterapist, hemşire ve ebelerin de yer aldığı 32 şüpheli gözaltına alınmıştı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada dijital materyaller, örgüte yönelik yazılı dokümanlar, KHK ile yasaklanan yayınevlerine ait yayınlar, Bank Asya hesap kartları ele geçirilmişti. Gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan 32 şüpheliden 20’si tutuklandı, 12’si ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Tutuklanan şüphelilerden bazılarının hoca olarak adlandırıldığı, dini,siyasi içerikli sohbetler ve yönlendirmeler yaptığı, terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen’in videolarının izleterek Türkiye Cumhuriyeti’nin seçilmiş hükümetine karşı propaganda yürüttüğü iddia edildi. Şüphelilerin örgüt lideri Fetullah Gülen’in talimatıyla Banka Asya’ya para yatırdığı da belirlenirken, örgütün gizli haberleşme ağı olan "ByLock, Kakao, Eagle" kullandıkları öğrenildi. Operasyonla ilgili soruşturma sürüyor.

Halil İbrahim Varlı