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FETÖ soruşturmasında 26 şüpheli tutuklandı

FETÖ soruşturmasında 26 şüpheli tutuklandı
FETÖ soruşturmasında 26 şüpheli tutuklandı

İstanbul’da FETÖ’nün sözde TSK yapılanmasına ilişkin başlatılan operasyonda gözaltına alınan 68 şüpheliden 3’ü ’’mahrem imam’’ 23’ü asker olmak üzere 26 şüpheli tutuklandı. Serbest bırakılan şüphelilerden 39’unun etkin pişmanlıktan yararlandığı öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün sözde TSK yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 10 Eylül'de 9 ilde 88 şüpheliye yönelik aş zamanlı operasyon düzenlenmişti. Düzenlenen operasyonda yakalanan 53'ü asker ile 15'i asker şahıslardan sorumlu sivil sözde ''mahrem imam'' 68 şüphelinin emniyetteki işlemleri sona erdi. 

Emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesinde getirilen 53 asker şüpheliden 18'i etkin pişmanlıktan, 3'ü değişen delil durumundan savcılıktan serbest bırakıldı. Savcılık 15 sivil sözde ''mahrem imam'' ile 32 asker şüpheliyi ise tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk etti.

İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan şüphelilerden 3'ü sözde ''mahrem imam' ile 23 asker tutuklandı. Nöbetçi hakimlik, 9 şüpheli asker ile 12 sözde sivil imamın ise etkin pişmanlık hükümlerinden yararlandıkları ve haklarında başka kovuşturma bulunduğu gerekçesiyle serbest bırakılmasına karar verdi.

Savcılık ve mahkemedeki sorgularının ardından serbest bırakılan 42 şüpheliden toplamda 39'unun etkin pişmanlıktan yararlanırken, soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı bulunan 17 asker şüpheli şahıs ile 3 sözde ''mahrem imam'' firari olarak aranıyor.

Yusuf Melikoğlu 

 

 

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