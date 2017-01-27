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FETÖ soruşturmasında 26 tutuklama

Adana merkezli 6 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 35 kişiden 26’sı tutuklandı.

FETÖ soruşturmasında 26 tutuklama

27 Ocak 2017 23:58

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipler, 9 Ocak günü FETÖ/PDY’nin polis ayağına yönelik şafak vakti operasyon düzenledi. Yapılan operasyonlarda aralarında eski Adana Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürü Reşat D.’nin bulunduğu 34 kişi gözaltına alındı. Zanlılar 19 gün emniyette sorgulandıktan sonra, adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından mahkemeye çıkarılan eski Adana Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürü Reşat D. ve eski Asayiş Şube Müdürü Cihat Ş. örgütün sözde emniyet imamı olduğu öne sürülen 2 kişinin de aralarında bulunduğu 26 şüpheli çıkardığı mahkemece tutuklandı. İtirafçı olan 9 kişi ise adli kontrolle serbest bırakıldı. 

Süleyman Cenk İdaye


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