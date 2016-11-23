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FETÖ soruşturmasında 27 esnaf gözaltına alındı

Aydın’da devam eden FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Efeler ve Çine ilçelerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 27 esnaf gözaltına alındı.


23 Kasım 2016 15:42

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY silahlı terör örgütü soruşturması kapsamında Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ile Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bu sabah saatlerinde Efeler ve Çine ilçelerinde daha önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. KOM ve TEM ekiplerini ortaklaşa gerçekleştirdiği operasyonlarda Efeler'de 9 ve Çine'de ise 18 olmak üzere 27 esnaf gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda bazı belge ve dokümanlara el konuldu.

Eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan 27 esnaf, sorgularının yapılması amacıyla TEM Şube Müdürlüğü’ne sevk edildi. 

Mehmet Barlas

Etiketler: 27 esnaf, fetö soruşturması


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