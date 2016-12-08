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FETÖ soruşturmasında 3 memur gözaltına alındı

FETÖ soruşturması kapsamında Kastamonu adliyesinde ve Taşköprü adliyesinde görevli 3 memur gözaltına alındı.


08 Aralık 2016 23:59

Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Kastamonu adliyesinde görev yapan zabıt katibi G.B. ve teknisyen K.S. ile Taşköprü adliyesinde görevli mübaşir S.K., Kastamonu Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden G.B. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, S.K. ve K.S., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

Vedat Yunus İkizoğlu

Etiketler: 3 memur gözaltı, fetö soruşturması


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